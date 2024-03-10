Президент Соединенных Штатов предположил, что его предшественник Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда он говорит, что хочет быть диктатором, я ему верю», — отметил он во время выступления на предвыборном мероприятии.

По мнению Байдена, Трамп «подлизывается к диктаторам и авторитетным головорезам со всего мира» .Президент США отметил, что Дональд Трамп ранее хвастался тем, что «Ким Чен Ын написал ему прекрасное письмо» и говорил всем о том, что снова звонил председателю Китая Си Цзиньпину.