США ждет новая Великая депрессия, если демократы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Если демократы победят, вы получите экономическую депрессию в духе 1929 года», — предупредил он, выступая перед сторонниками в штате Аляска. В случае же победы республиканцев Трамп пообещал, что американцы получат «по $5 тыс. в карман и невиданные ранее экономические успехи».

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Больше всего пострадали промышленные города, практически прекратилось строительство, резко упали цены на сельскохозяйственную продукцию, безработица затронула 14 млн человек в США.