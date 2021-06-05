Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что в беседе с главой НАСА Биллом Нельсоном он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом руководитель российского космического ведомства написал в своем Telegran — канале.

«Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали», — отметил Рогозин. По его словам, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что сначала надо убрать санкции, а потом строить планы на будущее.

Напомним, в пятницу Рогозин провел первые телефонные переговоры с новым главой НАСА. Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса. Билл Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года (rg.ru).