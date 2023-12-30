Роботы и технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут стать решением проблемы стареющего населения в странах Азии. К такому выводу пришли аналитики делового издания Financial Times (FT).

Япония и Китай уже столкнулись с последствиями растущей доли пожилых людей в обществе. В Японии практически каждый третий житель — человек в возрасте 65 лет и старше. В Китае, по официальным данным, число людей старше 60 лет вырастет с нынешних 280 млн до 400 млн уже к 2035 году.

Машины и ИИ способны облегчить нехватку кадров в здравоохранении и сфере ухода за пожилыми, считают эксперты. Китай уже столкнулся с критической нехваткой медработников, которая превысила 10 млн человек.

Одним из применений технологий генеративного искусственного интеллекта может стать дистанционная диагностика. По оценке консалтинговой компании Market.us, виртуальные терапевты помогут сэкономить порядка $20 млрд в год.

Китайские технологические компании подключились к развитию отрасли решений для ухода за пожилыми. Лидер рынка КНР в сфере программ распознавания и синтеза речи iFlytek запустил специализированный бизнес по производству роботов, которые могут заменить соцработников. Поисковый гигант Baidu приступил к разработке приложений и устройств, отслеживающих жизненные показатели людей в преклонном возрасте.

Кроме того, генеративный ИИ может быть использован для борьбы с одиночеством среди пенсионеров, а также помогать страдающим от деменции людям, отметили эксперты.