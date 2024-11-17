На вооружении Секретной службы США появились первые патрульные собаки-роботы от компании Boston Dynamics.

Одна из них была замечена патрулирующей территорию резиденции избранного президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городке Палм-бич во Флориде.

Кличка четвероногого патрульного — Спот — основана на игре слов: в английском языке слово «spot» может быть как существительным («точка», «пятно»), так и глаголом («находить», «выслеживать»).

Электрический пес может быть полностью автоматизирован, если проложить ему маршрут заранее, или управляться дистанционно, в ручном режиме.

Надписи на каждой из металлических ног предупреждают: «НЕ ГЛАДИТЬ».

«Не знаю, у кого может возникнуть желание такую собаку погладить, — отмечает политолог из частного Колледжа Менло в Калифорнии Мелисса Мичелсон. — Она совершенно не выглядит милой».

Видео, на котором Спот патрулирует территорию курорта, стало хитом TikTok, вызвав там неоднозначную реакцию — комментарии пользователей варьируются в диапазоне от «милого» или «крутого», до «жутковатого».

По видео отшутились все американские вечерние комедийные шоу, однако его миссия смеха не вызывает.

«Наш основной приоритет — безопасность избранного президента», — говорится в заявлении, полученном Би-би-си от главы Секретной службы США по связям с общественностью Энтони Гульельми.

За последние несколько месяцев, в ходе предвыборной кампании в США, на жизнь Трампа публично покушались дважды.

В первый раз — в июле, на встрече с избирателями в Пенсильвании; второй — в сентябре, на поле для гольфа в Мар-а-Лаго.

На конкретные вопросы Би-би-си об использовании механических собак для охраны Трампа — в том числе о том, с какого момента пес появился на территории частной резиденции — в Секретной службе отвечать отказались, сославшись на «заботу об оперативной безопасности».