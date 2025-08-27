В токийском кафе работают роботы, которыми управляют парализованные и прикованные к дому люди, пишет Sora News.

В районе Тюо в Токио начала работу постоянная версия инновационного кафе Dawn, где гостей обслуживают роботы-аватары, управляемые людьми с ограниченными возможностями. Этот проект, ранее существовавший в формате тестовой бета-версии, теперь стал постоянной площадкой, предлагающей новый опыт социального взаимодействия и трудоустройства.

Кафе работает с людьми, которые не могут покидать свои дома из-за различных причин – физических или ментальных заболеваний, а также необходимости круглосуточного ухода за родственниками. Через роботов OriHime они получают возможность работать официантами, общаться с посетителями и быть частью социальной жизни.

Женщина, посетившая кафе, описала уникальный опыт общения со своим официантом Коки, который находился в префектуре Миэ за 300 км от Токио. Через робота с iPad он показывал ей меню, проводил виртуальную экскурсию по своему региону и поддерживал непринужденную беседу.

Особенностью кафе стало живое взаимодействие между самими роботами. Управляемые разными операторами, они узнают друг друга по голосам и манере общения, создавая атмосферу настоящей команды.

Основатель проекта Ори Ёсифудзи создал эту систему для преодоления социальной изоляции. Как отмечают посетители и работники, эта концепция действительно работает – даже обычно застенчивые клиенты начинают общаться друг с другом, привлеченные уникальной атмосферой сотрудничества между людьми и роботами.

При этом кухня и приготовление блюд остаются за живыми поварами, работающими в кафе, что гарантирует качество еды и напитков.