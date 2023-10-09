Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне вторжения сил ХАМАС в страну.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам израильского военного чиновника и представителя Министерства обороны США, Израиль запросил у Соединенных Штатов управляемые бомбы и средства ПВО.

Израильский чиновник добавил, что запрос включает в себя Joint Direct Attack Munitions, или JDAM – комплекты, которые превращают неуправляемую бомбу в высокоточное оружие. Израиль использует высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в секторе Газа с воздуха.

Сообщается, что израильские военные могут запросить дополнительные средства обороны в ближайшее время, в зависимости от того, как закончится кампания Израиля против ХАМАС.

«Как и если будут развиваться другие события, нам понадобятся и другие средства», — сказал чиновник.