Организация Arts Council Azerbaijan реализует данный проект с 2012 года. На Baku Piano Festival он предстал в новом формате – под живое исполнение классической музыки.

Участники мероприятия отметили необычный опыт и творческую атмосферу, полную положительных эмоций. Результат порадовал и организаторов, и участников – радующая глаз галерея положительных образов, написанная яркими красками и несущая положительный заряд.

Под исполнение пианиста Эльчина Мамедова и бокал вина «Meyseri» участники мероприятия создавали свои работы на холсте и в керамике.

Художники Дадаш Мамедов, Эльдар Бабазаде, Камила Мурадова и керамисты Gilabi Ceramics провели мастер-класс для участников мероприятия и показали как запечатлеть свои эмоции в виде объекта искусства.

«Мероприятие получилось ярким, все участники получили массу удовольствия от процесса общения и рисования. Несмотря на то, что все рисовали одинаковую композицию, результат оказался очень разный и креативный. Это связано с индивидуальным восприятием и уникальной атмосферой, созданной организаторами мероприятия», — говорит # художник Камила Мурадова.

«Это было очень увлекательно! Поначалу мне было трудно избавиться от внутренних зажимов, но вскоре красное полусухое сделало свое дело и я начала импровизировать. Результатом довольна — хоть моя картина и не шедевр, но ей найдется почетное место в нашем доме», — сказала # одна из участниц проекта Лейла Мамедова.

Организаторы Бакинского международного фестиваля фортепиано остались довольны такой необычной коллаборацией:

«Фестиваль — не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции», — подчеркнули устроители музыкального праздника.