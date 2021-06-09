В Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации.

Как сообщает МИД России, с турецкой стороны в консультациях принял участие заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал, с российской стороны — заместители министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин, А.В.Грушко и А.Ю.Руденко.

Был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН. Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках.

Была дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.(АПА)