Результат отсутствия знаний: сжигая поля, фермеры наносят почве огромный ущерб

После сбора урожая зерновых, многие фермеры поджигают поля, уничтожая таким незамысловатым образом остатки соломы, и эта практика имеет место ежегодно. В результате порой сгорают не только поля, на которых уже собрали урожай, но и еще не скошенные участки, пламя может также затронуть рядом расположенные леса. Поджоги приводят также к загрязнению атмосферы и ухудшению здоровья тех, кто вынужден дышать образующимся в результате горения дымом.

На днях по поводу сжигания полей после сбора урожая зерновых высказался заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев. Он подчеркнул, что для этого нет никакого научного основания. По его словам, в результате пожара повреждается формирующийся годами и считающийся для культур «кладовой пищи» слой гумуса. Фермер, как сказал Алиев, неосознанно или осознанно сжигает эту «кладовую» якобы для следующего года. В результате в следующем году это становится причиной снижения урожайности. (Trend)

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов согласен с тем, что сжигание соломы на полях очень вредно для почвы, ведь в итоге сжигается гумус. Без слоя гумуса почва становится голой. Это все равно, что сжечь кожу человека. В Азербайджане много солнечных дней и солнечные лучи разрушительно влияют на голую почву. Гумус, по его словам, помимо прочего, играет роль одеяла, который защищает ее от вредного воздействия солнца. Он отметил, что в результате поджогов почва сильно обедняется, ведь уничтожаются полезные микроэлементы и микроорганизмы, которые в ней находятся, а они просто необходимы для нормального роста растений, в частности зерновых. Продуктивность при таком подходе сильно падает и надеяться на обильный урожай не стоит. Если потерю микроэлементов можно восполнить за счет минеральных удобрений, то микроорганизмы восстановить нельзя. В почве 90% нейтральных микроорганизмов, 5% полезных и 5% вредных. Когда уничтожаются полезные, количество вредных увеличивается.

«Фермеры поджигают поля после сбора урожая, так как остатки зерновых не дают возможность вспахать землю. Однако существует техника, которой можно измельчить солому и тогда вспахать землю не составит никакого труда. Вся беда в том, что в министерстве сельского хозяйства работают непрофессионалы, которые не знают, что происходит и не могут объяснить нормально фермерам, какие потери те понесут в результате поджога полей. Если в Минсельхозе и находящихся в его подчинении институтах будут трудиться квалифицированные кадры, то они смогут объяснить фермерам, что не нужно жечь солому на полях и научат, как увеличить слой гумуса, что повысит плодородность почвы. Минэкологии также не имеет достаточно квалифицированных кадров, а ведь и эта структура должна участвовать в решении проблемы», – говорит Магеррамов.

Нужно, как убежден эксперт, заниматься просвещением фермеров, тогда они будут беречь почву и поджоги полей прекратятся.

Что касается урожая зерновых, то, по словам Магеррамова, в этом году он будет хуже, чем в прошлом. Это связано с тем, что фермеры не смогли вовремя выполнить необходимые агротехнические мероприятия, не был вовремя осуществлен полив. Много зерновых полей высохло.

Согласно заявлению министра сельского хозяйства Инама Керимова, в прошлом году урожайность была около 32 центнеров с гектара, в этом году пока точно сказать невозможно. Он подчеркнул, что в этом году была засушливая погода.

В.Магеррамов отметил по этому поводу, что часто от чиновников можно услышать о том, что во всем виновата засуха, но это не так. Были и дожди, надо было сохранить дождевую воду, а потом использовать ее для полива, как это делалось в советское время в колхозах и совхозах.

«Проблема в том, что сельское хозяйство в нашей стране брошено на произвол судьбы. Мол, будет дождь – хорошо, не будет — ну, что поделать, а так быть не должно. Нет, – отмечает эксперт, – хороших организаторов, нет социальной ответственности у тех, кто должен заниматься развитием сельского хозяйства, нет у них переживания за данную отрасль. У фермеров же не хватает ни знаний, ни средств. Потому в сельском хозяйстве происходит то, что происходит».