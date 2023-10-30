Представлен доклад о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

Как сообщает #, в заседании участвуют председатель правления Центра социальных исследований (STM) Захид Орудж, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, глава аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли, представители правительственных и неправительственных организаций.

Проект организован совместно STM и аппаратом омбудсмена Азербайджане.