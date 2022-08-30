В Баку 21 сентября стартует 6-ой Международный Кинофестиваль Документального Кино DokuBaku.

Как сообщили # организаторы фестиваля, главной темой выпуска этого года является Re≈MC2VOLUTiON/OFF (Р≈mc2волюция).

«Человечество больше не полагается на эволюцию. Сегодня людей больше интересует наука, которая уравновешивает естественное развитие видов. Скорость жизни увеличивается день ото дня, и, похоже, что замедлить ее уже невозможно. Сегодня существование на Земле обусловлено отсутствием терпения – спешка, срочность и стремительность стали нашей реальностью», — рассуждают в оргкомитете, подчеркивая другую проблему современного общества – нехватку энергии.

«В ежедневном водовороте событий люди получают все меньше и меньше источников для восполнения нехватки внутренней духовной силы. Сон и лекарства больше не спасают. Кто-то прибегает к помощи природы и медитации, чтобы наполнить силой свое тело и душу. Однако все мы можем опоздать к следующему рассвету, если человечество не пересмотрит свое отношение ко времени и ресурсам», — говорят организаторы, предложив кинематографистам поделиться своими идеями о противостоянии революции и эволюции для участия в основном конкурсе, который представлен в следующих номинациях:

Лучший полнометражный документальный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучший отечественный документальный фильм,

Лучший документальный фильм для детей (DokuKids).

Партнер и спонсор фестиваля — Французский институт в Азербайджане объявил приз в категории «Лучший азербайджанский документальный фильм». Приз включает в себя билет на самолет по маршруту Азербайджан – Франция — Азербайджан, билет на поезд в Биарриц (Франция) и обратно, а также денежный приз в размере 500 евро для покрытия расходов на проживание в Биаррице.

Победитель местного конкурса получит этот приз для участия в Международном фестивале документального кино FIPADOC 2023 в Биаррице, который запланирован на 20–28 августа 2023 года.

Что касается фильмов, не вошедших в основную программу фестиваля, то в этом году они должны быть посвящены теме #NewEye (#новоевидение) и отражать поиск обновления человека после значимых мировых событий и тенденций, влияющих на мировоззрение людей.

Главным призом фестиваля является iHuman, которым награждаются победители во всех номинациях, а также специальный приз iCyborg, вручаемый за особые заслуги в кинематографии.

Фильмы вне основного конкурса будут отмечены призом NewEYE.

Международное жюри фестиваля состоит из 15 экспертов из разных стран. Это известные режиссеры-документалисты и деятели кино- и фото- индустрии. Среди них обладатель многочисленных призов, лауреат Каннского кинофестиваля и член жюри Американской киноакадемии Сергей Дворцевой, прославленный французский фотожурналист, обладатель многочисленных международных премий, в том числе премии ЮНИСЕФ, кавалер ордена «За заслуги» (Франция), наш соотечественник Реза Дегати и обладательница премии EMMY, номинант на премию Оскар продюсер Кирстин Барфод.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет польский режиссер и сценарист документальных и художественных фильмов, лауреат многих главных фестивальных кинопремий Павел Лозиньский. Он представит свой фильм «Кино с балкона», продюсером которого является супруга режиссера Агнешка Манкевич.

DokuBaku — первый и единственный независимый международный фестиваль документального кино в Азербайджане. С момента основания фестиваля в 2017 году его целью является представление специально отобранных документальных фильмов со всего мира в рамках международной программы, а также локального конкурса, направленного на поддержку местных кинематографистов и документальной продукции.