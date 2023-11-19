Второй тур выборов президента пройдет в Аргентине. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (15:00 по бакинскому) и будут работать до 18:00 (00:00 по бакинскому).

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции «Союз ради родины», и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».

Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки — некоторые исследования показывают на первом месте Массу, другие — Милея. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца — 29,98%.

До прошедших в августе общенациональных первичных выборов Милей не входил в число фаворитов президентской гонки. Однако по итогам праймериз он получил наибольшее количество голосов — 31%. Массу на тех выборах поддержали 21,4% избирателей, его соперника в коалиции Хуана Грабоиса — 5,87%.