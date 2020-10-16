Республиканцы США обвиняют Twitter в незаконной поддержке Байдена

Национальный комитет Республиканской партии США подали жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию, социальную сеть обвиняют в незаконной поддержке кандидата в президенты страны от демократов Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Ограничение распространения статьи New York Post о предполагаемой осведомленности Байдена о сделках его сына является нарушением федерального закона США о финансировании избирательных кампаний, уверены республиканцы.

Ранее Facebook и Twitter ограничили доступ к материалу New York Post о Хантере Байдене. В Twitter объяснили, что содержащиеся в публикации материалы нарушают политику компании в отношении распространения материалов, полученных путем взлома.

Газета опубликовала материал, основанный на электронных письмах. Как утверждает издание, в одном из них советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Однако это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma.

Хантер Байден занимал должность советника руководства украинской энергетической компании Burisma и входил в ее совет директоров в 2014–2019 годах. Сторонники президента США Дональда Трампа и его соперника на ноябрьских выборах Джо Байдена-старшего подозревают, что Хантер использовал своего отца для лоббистской работы. Также они считают, что Байден-старший оказывал давление на украинские власти. По их мнению, это было сделано, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношение Burisma. При этом Джо Байден отрицает такие подозрения. (Газета.Ру)