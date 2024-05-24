Похоже, подходит к логическому завершению вопрос снятия ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России. В мае в связи с началом наступления русских в Харьковском направлении Украина обратилась к администрации Байдена с настоятельной просьбой снять ограничения, сообщила The Wall Street Journal.

Известно, что власти США неоднократно выступали против применения поставляемого Киеву оружия для атак на российские территории, в последний раз об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 18 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина никогда не нарушала этот запрет, чтобы не «подвергать риску весь объем вооружений», который ей предоставляют. Однако без такого разрешения стране сложно защитить себя от атак российских войск в ходе нынешней наступательной операции в Харьковском направлении. Глава государства указывал, что обсуждает с партнерами возможность использовать западное оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет».

Самым яростным противником ударов по военным объектам на российской территории является сам американский президент. С момента первых американских поставок в Украину президент Джо Байден ни разу не отступил от запрета применять американское оружие по территории России.

Но, как пишет The New York Times, консенсус вокруг этой политики распадается. В настоящее время в администрации президента ведутся активные дебаты, инициированные Госдепартаментом, по поводу ослабления запрета. Речь идет о том, чтобы позволить украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым установкам, расположенным прямо за границей на территории России — целям, которые, по словам Зеленского, способствовали недавним территориальным завоеваниям Москвы.

Предложение, выдвинутое госсекретарем Энтони Блинкеном после отрезвляющего визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится на стадии формирования, и неясно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена поддержали это изменение. По словам чиновников, предложение еще не было официально представлено президенту, который традиционно проявляет наибольшую осторожность.

Официальные лица, участвовавшие в обсуждении, сообщает издание, сказали, что позиция госсекретаря США изменилась, потому что русские открыли новый фронт, что привело к разрушительным последствиям. Российские войска разместили оружие прямо рядом с границей и направили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать только неамериканские беспилотники и другое подобное оружие.

И даже в Конгрессе, который более полугода держал украинскую армию на голодном пайке, задерживая выделение финансовой помощи в размере 60,4 млрд долларов, сегодня требуют от правительства снять этот запрет, как поступила Великобритания, обычно идущая в ногу с Вашингтоном по части военной стратегии. Однако в этом вопросе британцы первые сняли свои собственные ограничения, чтобы ее крылатые ракеты Storm Shadow могли быть использованы для атак по территории России.

Итак, 22 мая группа американских конгрессменов на фоне ухудшения ситуации на харьковском направлении, где политика США ограничила возможность украинской стороны «дать отпор российским войскам» с помощью американского оружия, направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по целям внутри России. Глава Пентагона Ллойд Остин ранее отмечал, что США предоставляют Украине возможность защищать ее «суверенную территорию» и надеются, что она будет использовать предоставляемое ей оружие по целям «внутри Украины».

В связи с чем конгрессмены подвергли жесткой критике администрацию Байдена и обвинили ее в том, что Украине не позволяют защищаться в полной мере. «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США. Крайне важно, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр военных действий», — считают конгрессмены.

Конгрессмен, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол, кстати один из трех авторов «Плана победы» Украины, представил на заседании конгресса, которое транслировал телеканал C-SPAN, карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине ракеты ATACMS. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Россия создала запретную для ударов американским оружием зону в непосредственной близости от Украины. В этой зоне российские военные размещают артиллерию и ракетные комплексы. Затем, по словам конгрессмена, армия России использует оружие для атак на Украину.

Конгрессмен уточнил у Блинкена, готовы ли власти США изменить политику в отношении поставок оружия Украине и возможности атаковать российскую территорию, чтобы Киев мог «воевать без связанных за спиной рук». В ответ Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории, но при этом отказался уточнить, готов ли Вашингтон снять ограничения на применение Киевом американских вооружений. Маккол же подчеркнул, что не конгресс, а именно госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан наложили ограничение на удары по России.

Между тем, и сама Украина, как пишет The Wall Street Journal, обратилась к США с просьбой не только снять запрет на применение американского оружия, но и помочь в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.

Но сдвиг в позиции продемонстрировал и глава Пентагона Ллойд Остин — повторив обычную позицию администрации — «мы ожидаем, что они продолжат использовать предоставленное нами оружие по целям внутри Украины», он предположил, что для российских самолетов, действующих на безопасной российской территории, сразу за границей, и сбрасывающих планирующие бомбы на территорию восточной Украины, могут быть сделаны исключения. «Динамика воздушного пространства немного изменилась», — допустил Остин, не конкретизируя свою позицию журналистам.

Смогут ли американцы преодолеть поставленные себе из-за опасений применения русскими ядерного оружия табу, станет ясно в ближайшее время. До сих пор русские искусно пользовались опасениями американцев по поводу эскалации конфликта. На этой неделе даже начали учения с подразделениями, которые будут задействованы в применении тактического ядерного оружия.

Однако, похоже, администрация Байдена по примеру французского президента Эммануэля Макрона стала менее чувствительна к подобным угрозам, и воспринимает нынешние учения как обычное бахвальство слабого, но дерзкого противника. И, возможно, наконец, откажется чертить себе красные линии, за которыми ей мерещатся односторонние ядерные извержения. Может отзовет она свое прежнее обещание, данное Кремлю советником по нацбезопасности Салливаном и главой ЦРУ Бернсом, не позволять Украине наносить удары по России в ответ на отказ от похода русских в Восточную Европу?

Тем более, что даже сам Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу эскалации и считает маловероятным, что Путин когда-либо осуществит угрозу применить ядерное оружие, о чем он сказал в интервью The New York Times на этой неделе.

В пользу такого развития событий говорит и тот факт, что США рассматривают возможность подготовки украинских войск на территории самой Украины, а не на полигоне в Германии. Что потребует размещения американского военного персонала в Украине, что Байден до сих пор тоже запрещал.

И даже Польша, как пишет Newsweek, рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО. Потому как все чаще Варшава вынуждена поднимать в воздух свои истребители для защиты воздушного пространства во время масштабных российских ракетных ударов по Украине. Польша заявила, что российские ракеты, выпущенные по западной Украине, неоднократно входили в ее воздушное пространство. Россия же отвечает, что вторжения были случайными.

И сам президент Украины Владимир Зеленский в ходе июньских поездок во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии и в Италию на саммит G7 планирует попросить НАТО об участии в защите неба над Украиной, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами Зеленского.

Таким образом, закручивается политическая интрига с множеством неизвестных, кульминацией которой в зависимости от принятых в США решений могут стать или победные реляции той или другой стороны, или даже от безысходности — российский ядерный удар.

Возможно, Украина добьется и снятия табу на удары по России, и защиты своего неба от блока НАТО, и получит дополнительные деньги из замороженных российских активов. А почему нет? Никогда не говори никогда. Начинал же Запад помогать Украине с касок, а теперь уже на подходе F-16. Но только долгие ожидания жизненно важных решений западных союзников слишком дорого обходятся украинскому народу – Запад платит долларами, Украина – кровью.