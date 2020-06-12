Республиканцы: Кремль – спонсор терроризма

Республиканцы США предложили ввести самые жесткие санкции против руководства России. Это предложение содержится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов.

Работу над новым 120-страничным докладом политики вели более полутора лет. Россия, Китай и Иран были причислены к «самым агрессивным противникам Америки», против них предлагается ввести «самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом».

Авторы доклада предложили признать Российскую Федерация страной, которая «спонсирует терроризм» и ввести наиболее жесткие санкции против государства. По словам республиканцев, такие санкции никогда не предлагались ранее американским законодательным органом.

Американские политики предложили более 130 способов противодействия «агрессивным противникам США в мире».

«Предложения включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь зарубежным государствам работала на продвижение США, американских ценностей», — говорится в тексте документа, передает DW.

В пакет антироссийских санкций американские депутаты предложили включить ограничения в отношении нефтегазовых проектов России, российского суверенного долга, представителей России в иностранных государствах.

Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT, передает портал «Настоящее Время».

Руководителей российской пропаганды и ряд других физических и юридических лиц предлагается внести в санкционный список, в который войдут и те, кто, по мнению авторов доклада, продвигает интересы России в других странах – украинский политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

Документ призывает «общаться напрямую с российским народом и поддерживать его устремления к демократии и правам человека», минуя российские власти.

Трудно сказать, стали ли эти новости неожиданностью для Кремля. Во всяком случае, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже высказался. По его словам, в Кремле наблюдают за сообщениями о возможности введения новых санкций США против России.

Он также отметил, что в Кремле ограничения считают «незаконными с точки зрения международного права».

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться», — добавил Песков, передает «Комсомольская правда».

По его словам, подобные импульсы не улучшают двусторонние отношения. Представитель Кремля также сказал, что сожалеет о традиционной связи между успехом американских политиков у избирателей и разрушении российско-американских отношений.

«Традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах», — попытался выступить Песков в образе доброй опечаленной овечки.

Не смолчала и одиозная вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, назвавшая предложение Конгресса США признать Россию спонсором терроризма «агрессивным и необоснованным».

По ее словам, эти предложения Конгресса США в международной политике «очень напоминают преступное поведение полицейского Дерека Шовина». «Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство», — заявила парламентарий, ранее приобретшая дурную славу именно тем, что сочиняла и выдвигала в Думе совершенно безумные законодательные инициативы, направленные на удушение прав и свобод соотечественников.

Тут стоило бы остановиться на словах Пескова о том, что такие санкции были бы «незаконными». А оккупировать чужие территории получается «законно»? Разве не как террорист ведет себя Россия, насильно удерживая под своим вооруженным контролем два региона Грузии, один регион Молдовы, Крым и Донбасс в Украине?

А чем как не спонсорством терроризма можно назвать создание организованных сепаратистских движений на юго-востоке Украины в 2014 году, их полное обеспечение разными видами вооружений на протяжении вот уже 6 лет, и финансирование их квази-образований ДНР и ЛНР из казны РФ, то есть, из кармана российского налогоплательщика. Путинский режим фактически уже превратил всех граждан РФ в соучастников спонсирования терроризма. И всё вышеперечисленное, это только самые грубые, зримые примеры. А сколько всего еще можно вытащить на обозрение с помощью спецслужб разных стран. Так что Москве в этом и других похожих случаях лучше рот не раскрывать.