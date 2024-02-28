Никто не хочет, чтобы Украина победила: Дональд Трамп выступает против пакета помощи Киеву, в то время как Джо Байден никогда не призывает к полной победе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Сегодня господствует нарратив о том, что Джо Байден и Дональд Трамп являются противоположностями по Украине. Президент поддерживает законопроект Сената, который включает в себя около 60 миллиардов долларов для Киева, в основном в виде военной помощи. Бывший президент критикует его, и его влияние среди республиканцев в Палате представителей является причиной того, что спикер Майк Джонсон не хочет выносить его на голосование. Но, когда дело доходит до неспособности сформулировать стратегический аргумент, эти два аргумента едины. В результате вокруг пакета военной помощи в основном велись споры по вопросам, не связанным с Украиной, таким как финансирование безопасности границ. Между тем демократы выглядят как „ястребы“, республиканцы — как „голуби“, а политика США скатывается к стратегической непоследовательности», — говорится в статье.

По мнению автора, Трамп выступает скорее за отдельные разовые вмешательства Соединенных Штатов за рубежом, например за удар БПЛА по конкретной цели. Долгосрочные обязательства, особенно многосторонние, экс-президент рассматривает только как расходы, вовлекающие США в чужие боевые действия.

Джо Байдена автор статьи уличает в непоследовательности. Украинский конфликт начался через полгода после неудачного вывода американских войск из Афганистана. Администрация Байдена боялась потерять сразу две крупные страны из своей сферы влияния в первые два года своей деятельности, ей нужно было укрепить рушащийся авторитет Штатов. К тому же, поддерживая Киев, нынешний хозяин Белого дома мог одновременно нападать на Трампа за поддержку президента России Владимира Путина. Однако при этом Байден так и не предъявил американцам стратегию победы в Украине.

«На данный момент, возможно, он просто не готов к этому физически», — отмечает автор материала.

Он полагает, что Байдена также сдерживает раскол внутри Демократической партии, которую удерживает то, что Киеву предоставляется достаточно помощи для продолжения войны, но недостаточно для победы.

В итоге Байден поддерживает Украину, но не до полной победы, а Трамп говорит, что Украине не следует давать ничего, кроме кредитов.

Похоже, картина действительно выглядит подобным образом. Интересно, какие обстоятельства могли бы изменить ее? Что могло бы заставить Байдена пойти на такую решительную помощь Украине, которая переломила бы ход войны и позволила украинской армии освободить все территории страны от оккупантов? На эти вопросы # ответили известные украинские аналитики.

Эксперт в сфере безопасности и обороны Олег Стариков:

— Украина была и есть привержена принципам демократии, мы благодарны США за крепкое плечо, которое нам было подставлено в самые трудные дни нашей новейшей истории – во время широкомасштабного вторжения на территорию Украины вооруженных сил Российской Федерации. Отвечая на ваш вопрос, я напомню, что мы говорим с вами в дни второй годовщины вторжения – очень трагические воспоминания, сотни и тысячи погибших, оккупированные города, миллионы беженцев как внутри Украины, так и далеко за ее пределами. Но если бы не сила и дух украинского народа и обширная помощь партнеров в лице Европейского Союза, Североатлантического альянса, коалиции Рамштайн, сейчас бы мы не обсуждали отношение к нам представителей Демократической и Республиканской партии США. Как не было бы и визита в Киев 24 февраля 2024 года делегации западных лидеров, приехавших в знак солидарности и поддержки Украины: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии Джорджия Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо, делегация сенаторов США во главе с лидером демократического большинства Чаком Шумером, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Швеции Карл Бильд, и это не полный список политиков и высших государственных представителей, кто помогал, помогает и продолжает помогать Украине давать отпор российской агрессии.

Что же касательно очерченной вами ситуации, то не одна Украина, а и выделение военной помощи из бюджета США на 2024 год для Тайваня и Израиля, стало заложником во внутриполитических прениях между представителями демократов и республиканцев как в Конгрессе, так и в Сенате США. И вопрос не столько в финансировании безопасности границ, как вы заметили, а и в распределении средств в рамках военной помощи трем странам между американскими военными концернами. Трамп считает, что госзаказы в большей мере получат компании, близкие к демократам, идет спор о бюджетных ассигнованиях и портфелях заказов. Это внутренние дела американцев и мы не вправе критиковать их за это, к тому же добавился тренд предвыборной гонки, праймериз и кокусов, а также ралли кандидатов от Республиканской партии США в федеральных штатах. Потому и Джозеф Байден, и Дональд Трамп тоже являются своего рода заложниками электоральных предпочтений, а цена ошибки для каждого из них – должность президента США. Потому Украина, понимая это, все еще находится в ожидании решения по финансированию нашей обороны, при этом надо осознавать, что каждый день задержки такой помощи стоит для Вооруженных Сил Украины и всего народа жизней и территорий. Так как Палата представителей решила вернуться к этому вопросу уже после каникул, в начале марта, то мы усилили свою дипломатическую работу на других направлениях. Так, уже подписаны Соглашения по гарантиям безопасности с Германией, Францией, Великобританией, Канадой, Италией, Данией, где очерчен круг помощи Украине и пути реализации и предоставления гарантий и помощи.

И в отношении Дональда Трампа, и в отношении Джозефа Байдена Украина не сомневается, что для этих политиков мир на европейском континенте чрезвычайно важен. Поверьте, республиканцы тоже на стороне Украины и желают только победы. Но весь мир стоит в связи с агрессией Владимира Путина против независимости и суверенитета Украина, перед еще одним серьезным вызовом: угрозой развязывания ядерной войны. Потому политики и лучшие умы мира ищут пути и подходы к российскому президенту, чтобы не допустить применения тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий. Именно с этим фактором нестабильности и опасности еще можно связать некую, как кажется, медлительность Администрации Белого Дома в решении вопроса по украино-российскому военному конфликту.

Дипломатия – искусство невозможного, но достижимого. Потому украинская власть сегодня в ожидании помощи США, но параллельно, находит все больше и больше поддержки по всему миру и среди других государств, в частности мы благодарны правительству Японии за финансовую и техническую помощь, оказанную нам в значительных объемах в январе. Ситуация с выделением помощи США еще раз показала, что для победы нет опоры лишь на одного партнера, вопрос глобальной безопасности – это сложная и геополитическая коллективная задача для всех стран цивилизованного мира.

Экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии Дмитро Золотухин:

— В первую очередь, необходимо разделить два вопроса: вопрос решения Конгресса США о военной помощи и вопрос стратегии Джо Байдена в отношении поддержки «до полной победы» или «не до победы».

Об отсутствии в Белом доме стратегической позиции в отношении военного поражения российских войск в Украине мы говорим уже очень давно и в деталях объясняли, откуда берется экзистенциальный страх перед Путиным и его присутствием на скамье подсудимых в будущем. К большому сожалению, в западных странах продолжает существовать нарратив в стиле «кто ж его посадит — он же памятник…»

Вопрос о решении Конгресса США по поводу принятия закона о выделении средств на усовершенствование границы с Мексикой, поддержку Израиля и поддержку Украины имеет исключительно американские внутриполитические факторы, к которым Украина, практически, не имеет никакого отношения.

В связи с тем, что Дональд Трамп с высокой долей вероятности станет безальтернативным кандидатом в президенты от Республиканской партии США, многие американские политики ориентируются на него. Поскольку не за горами и довыборы в законодательные органы США, которые уже могут состояться при новом президенте.

Участие в конфликте конгрессменов, близких к трампистскому крылу, фактически хакнуло американскую представительскую демократию. Поскольку голоса за принятие решения, включая поддержку Украины — в Конгрессе есть. Но, спикер Майк Джонсон использует свою позицию, чтобы максимально саботировать работу законодателей.

В американских медиа не так давно даже появилась информация о том, что одну из предвыборных кампаний Джонсона в США финансировала компания «American Ethane», тесно связанная с российскими инвесторами Константином Николаевым, Михаилом Юрьевым и Андреем Кунатбаевым.

Вряд ли это может быть как-то связано с текущей ситуацией, однако, это показывает, что в США далеко не все удовлетворены художествами спикера Конгресса.

И, тем не менее, нужно понимать, что вопрос принятия решения имеет исключительно внутриполитические мотивы и не связан напрямую с желаниями, чтобы Украина победила или проиграла.

Американские политики в первую очередь думают о голосах своих избирателей. А вопрос международной поддержки может быть только инструментом получения этих голосов.

Не стоит забывать и о том, что принятие решения по Украине идет в пакете с решением по Израилю. А это, в свою очередь, инспирирует другую дискуссию — о судьбе Палестины. Таким образом, курьезно, но факт — представители Демократической партии США и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который критикует этих же «демократов» на чем свет стоит, выступают единым фронтом в отношении защиты палестинских интересов.

Украинские дипломаты активно и результативно работают с представителями обеих партий США, но, с моей точки зрения, весьма маловероятно, что Украина может оказать некое стратегическое воздействие на внутриполитическую ситуацию в США.

Поэтому вектор будет смещаться в сторону стран Западной Европы и других партнеров Украины, в том числе и Азербайджана, о чем свидетельствует долгожданное назначение посла Украины в Азербайджане.

Не в последнюю очередь следует упомянуть и заявление Никола Пашиняна по поводу ОДКБ после его встречи с президентом Франции Эмманюелем Макроном.

В соцсетях начали публиковать серьезные опасения того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может стать основным партнером Владимира Путина в регионе. Этого, конечно, очень не хотелось бы.

Так или иначе, с решением Конгресса США или без него — ничего не кончится. Деструктивные процессы системы международной безопасности, которые запустил Владимир Путин, могут быть остановлены исключительно путем его поражения — политического, экономического и военного.

Чем дольше оно будет откладываться — тем хуже будет для всех.