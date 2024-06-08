Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены вынести на рассмотрение законопроект, который может позволить экс-президенту Дональду Трампу в случае его победы на предстоящих выборах главы государства, прекратить некоторые судебные разбирательства в отношении него.

Как передает #, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, помощники спикера Палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) в настоящее время проводят обсуждения с конгрессменами, чтобы обеспечить необходимую поддержку для принятия этого законопроекта. Он, по сведениям портала, будет предусматривать возможность для бывших президентов США переносить разбирательства по делам, которые их касаются, из судов штатов в федеральные суды.

Как констатируется в публикации, у действующего президента США есть полномочия помиловать человека, который был осужден в федеральном суде. Президент может помиловать и себя самого. Однако он не может помиловать признанных виновными судами штатов, которые не входят в федеральную судебную систему страны.

Принятие законопроекта, в частности, позволило бы республиканцу Трампу перенести в федеральный суд дело, рассматривающееся в штате Джорджия, в рамках которого его обвиняют в попытках незаконного пересмотра президентских выборов 2020 года. В таком случае Трамп, победив на выборах, мог бы помиловать самого себя.