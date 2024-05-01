Президент США Джо Байден намерен использовать сделку Израиля и палестинским движением ХАМАС в своих политических интересах. Об этом сообщает портал Axios.

По данным портала, ближайшие помощники американского президента считают сделку между правительством Израиля и ХАМАС единственным вариантом завершения конфликта, из-за которого Байден подвергся волне критики перед президентскими выборами.

Также окружение американского президента полагает, что завершение палестино-израильского конфликта поможет снизить градус протестов в университетах США.

Кроме того, временное прекращение огня позволит возобновить переговоры между Израилем и Саудовской Аравией и нормализовать отношения между двумя государствами.