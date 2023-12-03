«Гнев американцев-мусульман (в основном поддерживающих демократов) может повредить перспективам переизбрания Байдена в 2024 г. в большинстве штатов, где он победил в 2020 г.».

Это утверждает Axios, отмечая, что главная причина этому — «нежелание Байдена призвать к прекращению огня и защитить невинных людей в Палестине и Израиле».

Сообщается, что лидеры мусульманских общин в штатах Мичиган, Миннесота, Аризона, Висконсин, Флорида, Джорджия, Невада и Пенсильвания запускают кампанию «AbandonBiden» («Отказывайтесь от Байдена»).

Axios, ссылаясь на практику прошлых выборов, утверждает, что если хоть малая часть мусульманского населения в вышеуказанных «колеблющихся» штатах не проголосует или перейдет к республиканцам, то Байден «может оказаться в глубокой яме». (АЗфронт)