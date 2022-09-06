Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что решение американской администрации не вносить Россию в свой список государств — спонсоров терроризма является окончательным, передает ТАСС.

«Да, это так», — ответила она на вопрос, является ли это решение окончательным.

Пресс-секретарь пояснила, что Соединенные Штаты не считают эффективным предложение внести Россию в этот перечень. В администрации полагают, что этот шаг может иметь «непредвиденные последствия для Украины и мира».

«Например, <…> это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что данная мера «может оттолкнуть» гуманитарные и коммерческие структуры от содействия экспорту продовольствия.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что не стоит включать Россию в список государств — спонсоров терроризма.