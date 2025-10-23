Комитет Сената США по иностранным делам единогласно поддержал законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о признании России государством — спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте Грэма в среду, 22 сентября.

В законопроекте сказано, что Россия будет признана спонсором терроризма, если не вернет похищенных украинских детей. Законопроект еще должны рассмотреть Палата представителей и полный состав Сената, а затем утвердить президент США.

Грэм заявил, что признание спонсором терроризма имело бы «разрушительные последствия для российской экономики». Сейчас такой статус у четырех стран: Кубы, Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Это уже не первая попытка сенаторов США во главе с Грэмом признать Россию государством — спонсором терроризма. Аналогичные законопроекты они вносили на рассмотрение в сентябре 2022 и июне 2024 года.

В марте 2025 года Грэм пообещал России «ад из санкций» и призвал конфисковать свыше 300 млрд долларов замороженных активов РФ. Все эти инициативы не имели продолжения. (DW)