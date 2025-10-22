Три законопроекта, направленные на усиление давления на Россию, готовятся к принятию в среду комитетом Сената США по международным отношениям, сообщает Axios.

«Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы надавить на Россию, тем сильнее мы должны это делать», — заявил порталу председатель комитета сенатор-республиканец Джеймс Риш.

Согласно порталу, комитет планирует принять три двухпартийных законопроекта.

В одном из них, уточняет Axios, Россия будет названа государством-спонсором терроризма, другой предлагает ввести экономические санкции в отношении Китая за поддержку Москвы.

Третий законопроект предусматривает перераспределение замороженных российских активов, хранящихся в США, а затем перевод их на Украину каждые 90 дней, говорится в публикации.