Армия Чехии готовится принять на вооружение 62 новых колесных бронетранспортера Titus производства чешской фирмы Eldis Pardubice.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным телеканала СТ24, 42 машины будут выпущены в командно-штабной версии, а 20 оснащены оборудованием для координации артиллерийского огня на поле боя. На всех шестиколесных машинах устанавливается современная цифровая система связи.

Новая техника «дает возможность быть более быстрыми и более точными, что, конечно, должно учитываться в контексте войны в Украине», сказал руководитель отдела систем информации и связи Минобороны Чехии Петр Шнайдарек.

Стоимость контракта на закупку новых машин составила 6,7 млрд крон (около 304,5 млн долларов). Сообщается, что новые БТР обеспечивают защиту экипажа от пуль и осколков и при необходимости могут быть модифицированы для перевозки десанта.