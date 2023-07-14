Комитет Сената США по международным отношениям поздно вечером 13 июля по местному времени подтвердил кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом на пост посла в Азербайджане, открыв путь для его вероятного утверждения полным составом Сената в ближайшие дни, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона, ссылаясь на источник в Сенате США.

«Его кандидатура уже внесена в исполнительный календарь Сената», — сказал источник.

На слушаниях, 14 июня профессиональному дипломату Марку Либби были заданы вопросы о мирных переговорах по Карабаху, правах человека и сотрудничестве в области безопасности между США и Азербайджаном.

В случае подтверждения, сказал Либби, он поддержит усилия Вашингтона в направлении содействия справедливому и устойчивому мирному соглашению. «Этот трагический конфликт оставил горькое наследие боли и недоверия», — добавил он.

Однако подписание мирного соглашения, как выразился Либби, «это только первый шаг». «В случае подтверждения я возглавлю межведомственную группу посольства в Баку для поддержки реализации возможного урегулирования», — сказал он.

По словам Либби, мирное соглашение позволит Вашингтону и Баку вывести сотрудничество на новый уровень. «… Сотрудничество в области борьбы с терроризмом, безопасности границ, энергетической безопасности и безопасности на море служит национальным интересам и безопасности США. Если это будет подтверждено, я удвою наши усилия в этих областях».

Для Либби демократия в области прав человека является основой внешней политики США «не только потому, что они отражают наши ценности, но и потому, что они оказались лучшей основой для мира и процветания».

«В случае подтверждения я обязуюсь вести уважительный, но очень откровенный диалог с широким кругом азербайджанских лидеров и граждан и настойчиво отстаивать эти ценности, права и свободы в Азербайджане и в регионе в целом», — пообещал Либби.