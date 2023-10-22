Требование тех, кто не продал приватизационные чеки…

«Граждане должны уметь требовать свои права» — это слова являются советом господина президента Ильхама Алиева народу. Депутаты и представители интеллигенции, поддерживающие сотни тысяч семей, не продавших свои приватизационные чеки, заявили в СМИ, что Конституционный суд должен оперативно выполнить поручение президента по случаю 100-летия общенационального лидера. Конечно, никто не может согласиться с тем, что нарушаются права сотен тысяч семей.

Как сообщает издание AYNA, Конституционный суд продлил рассмотрение этого вопроса на 6 месяцев. Тех чиновников, которые проигнорировали даже обращение господина президента в Конституционный суд от 12 сентября, можно назвать не иначе как врагами народа.

Согласно статье 52.1 Закона «О Конституционном суде», наша жалоба должна была быть вынесена на заседание Палаты Конституционного суда в течение месяца, и нам должно быть направлено письменное уведомление о принятии ее в производство. В общем, с момента нашего обращения прошло 6 месяцев, а с момента обращения господина президента – 45 дней. Этот шаг чиновников, проигнорировавших обращение господина президента и не соблюдающих законы, является провокацией против господина президента и нашей государственности. Это предательство и преступление против народа.

Конечно, в этом случае все судьи, во главе с председателем Конституционного суда, должны уйти в отставку. Если в ближайшее время Конституционным судом не будет дан положительный ответ, то граждане из группы «Özəlləşdirmə Çekləri» в соцсети Facebook, которая насчитывает более 39 тысяч семей, требующих справедливости, будут вынуждены в ответ на игнорирование обращения господина Президента обратиться за поддержкой в местные и зарубежные СМИ, к руководителям НПО, посольствам и блогерам, а также провести перед зданием КС акцию с лозунгом «ОТСТАВКА!». Это требование сотен тысяч граждан, не продавших свои приватизационные чеки. Те, кто так относится к указаниям господина Президента, являются врагами народа и государственности.

Какое дело может быть сегодня важнее в Конституционном суде, чем этот вопрос?

Просим всех представителей интеллигенции, депутатов, юристов и судей Конституционного суда прочитать это и поддержать народ! (читайте в этой статье — https://ayna.az/tarixi-edalet-tecelli-edir)

Какое более важное дело рассмотрено в Конституционном суде за последние 6 месяцев?

Ознакомиться со всей информацией можно здесь (https://ayna.az/yuzminler-adindan-konstitusiya-mehkemesine):

Господа чиновники, мы не нищие. Мы требуем свою законную долю имущества от государства, построенного кровью и трудом наших предков, которая ОБЕЩАНА нашим семьям Общенациональным Лидером и государством в целях мирного перехода к капитализму.

Мы даже в очередной раз обратились к председателю Милли Меджлиса и депутатам.