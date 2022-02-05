Следователи предъявили ректору Дагестанского государственного технического университета обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и служебном подлоге.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В служебном кабинете и по месту жительства проведены обыски. Также устанавливаются соучастники преступления.

По данным регионального управления СКР, в 2015-2018 годах были похищены более 90 млн рублей, выделенных вузу из федерального бюджета.

Следствие считает, что ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли деньги со стипендиального счета на расчетные счета доверенных лиц, а затем обналичивали. Также они подделывали подписи в ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками и получали с лицевого счета наличные без их оприходования в кассу.

Ранее в суд были направлены уголовные дела двух бывших ведущих бухгалтеров этого университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге.

В начале февраля сообщалось, что в отношении ректора Смоленского университета спорта, обвиненного в растрате возбудили новое уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (aif. ru)