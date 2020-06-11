Речная и морская воды в Нефтчале больше не смешиваются

6 июня 2020 года в Нефтчалинском районе в дельте Куры вода Каспийского моря смешалась с речной. В результате город Нефтчала, поселки Субх, Гырмызы Шафаг, 1-й Маяк, Еникенд, Банка, села Куркенд, Ширванлы, Узунбабалы, Татармехле начали испытывать проблему с питьевой водой.

С учетом серьезности ситуации, в Исполнительной власти Нефтчалинского района создан Оперативный штаб. Из-за того, что после смешивания вод Куры и Каспия речная вода стала соленой, приостановлено орошение засеянных территорий. Серьезные проблемы возникли и со снабжением водой скота ( https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-vpervye-smeshalis-morskaya-i-rechnaya-voda/).

Как заявил # руководитель Оперативного штаба Нефтчалинского района Эльшан Амиров, для обеспечения населения питьевой водой были выделены 10 машин-водовозов. «Питьевую воду мы брали в Сальянах. 7 водовозов были предоставлены Открытым акционерным обществом «Azersu», 3 водовоза предоставила исполнительная власть района. Эти водовозы обеспечивали питьевой водой все села и жителей районного центра», — сказал он.

По словам Эльшана Амирова, проблема смешения морской и речной воды уже полностью решена.

«Воды Куры направляются в море. Смешения морской и речной воды больше не происходит», — сказал глава Оперативного штаба.