«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси». Итоговый счет встречи ничейный — 1:1.

На 14-й минуте матча Пулишич принял длинную передачу из глубины от Рюдигера, обыграл Куртуа и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот «Реала». На 29-й минуте Бензема сравнял счет в матче, француз принял и обработал мяч вылетевших из толпы игроков в районе 11-метровой отметки и мощным ударом отправил мяч под перекладину.

На десятой минуте невероятный сэйв удался вратарю «Реала» Тибо Куртуа, который ногой отразил удар в упор Тимо Вернера.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити». Первый матч состоится в Париже 28 апреля, ответный поединок пройдет в Манчестере 4 мая. (Газета.Ру)