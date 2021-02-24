Разруха в головах: армянские мечты о НАТО и о развале России

Что они курят? Этот вопрос часто возникает у каждого, кто читает публикации в армянских СМИ. Нет, те и раньше тиражировали ахинею. Но в последнее время это дело поставили на поток, словно опасаясь не успеть ляпнуть очередную глупость. В авангарде стремящихся традиционно шагает издание «Лрагир». Вышла там статья под названием «Москва получит базы НАТО на Южном Кавказе: не нужно было так обращаться с Арменией». И с первых же ее строк на читателя обрушилась волна маразма.

«Усугубляющаяся внутренняя и внешняя неопределенность вокруг России, десакрализация правящего режима и лично Путина позволили Турции «пересмотреть» договоренности с Россией. Вообще, Турция умело играет на комплексах «московского режима» и «антизападном курсе», доведя Россию почти до вассального состояния», утверждается в тексте.

Понятно, что недовольство Россией в РА сейчас зашкаливающее. И статей с критикой и даже оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина в армянских СМИ выходит много. Но, тут мы имеем дело с тем, что даже для «Лрагир» слишком. Это издание умудрилось опубликовать то, что не пишут даже ярые турецкие националисты. Не пишут потому, что нет ничего такого. А есть мелкое желание армянского издания оскорбить РФ.

Правда, тут возникают вопросы. Во-первых, чему армянское издание радуется? Во-вторых, кто в таком случае Армения, если ее неоднократно называли «форпостом России на Кавказе»? Форпост «вассала Турции»? Какая-то уж слишком невероятная конфигурация сложилась в голове авторов данного текста в «Лрагир». Причем, там весь текст такой.

Им уже мерещатся три турецкие военные базы в Азербайджане. Которые уже названы базами НАТО. В реальности, как известно, в нашей стране нет ни одной турецкой военной базы. И не планируется, о чем неоднократно говорили различные представители официального Баку. Кроме того, Азербайджан входит в Движение неприсоединения и является внеблоковой страной. Но все это отброшено авторами бреда в армянском СМИ.

Они резко перескакивают на привычную тему поиска пути блуждания Армении. Вначале шло спорное утверждение, что долгие годы аналитические центры в мире обсуждали технологию изъятия Армении из пророссийских блоков, и это действительно интересная тема, учитывая бесконечные фобии Армении и военно-политическую уязвимость. О том, что РА давно уже перестала особо интересовать кого-либо в мире ввиду ее очевидного статуса политического и экономического лузера, авторы издания не указывают. Хотя это бесспорный факт.

Но там делают потрясающее резюме. «Какова задача Армении? Безусловно, разработка новой политики, которая оградит страну в период трансформаций от новых лишений и жертв», — мечтают в «Лрагир». О том, что у страны, лишенной многих важнейших атрибутов государственности и суверенитета, находящейся на грани дефолта и не имеющей боеспособной армии просто нет возможностей для геополитического маневра, авторы материала также не сообщают читателям. Хотя и это абсолютная правда. И об этом открыто пишет издание «Арменианрепорт» в статье под названием «О важности НАТО для мира и Армении». В ней есть возмущение заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО, как организация, больше не актуальна. «Хочу услышать эти слова, когда российские войска будут ходить маршем по Парижу. Но вовсе не хочу, чтобы из-за глупости Макрона армянский народ почувствовал бессилие в борьбе с нарастающим давлением путинской России», — пишет «Арменианрепорт».

Одного этого пожелания достаточно, чтобы понять, что у «Лрагир» появился серьезный конкурент в борьбе за статус издания, готового выстраивать самые невообразимые и алогичные цепочки. Итак, поехали. «Мы и так уже находимся в почти полной зависимости от нее. Все важнейшие отрасли экономики, все прибыльное и важное — у них в руках. Они лишили нас настоящего и лишают будущего. Они заставили Армению войти в ТС, ЕАЭС и ОДКБ. При этом, никакой защиты от ОДКБ мы не увидели. Наоборот, мы увидели поддержку Путиным турецко-азербайджанской агрессии», — причитает автор армянского СМИ.

Которая в итоге выдает нечто просто «шедевральное». «Именно поэтому мы мечтаем о том, как рухнет этот колосс на глиняных ногах, как погрузится в пучину хаоса империя зла. И тогда мы совершим свой исторический прорыв в цивилизованный мир, в мир демократии, благоденствия. В мир честных правил игры, в мир НАТО, который будет гарантией от любых поползновений России после Путина. Мы сделаем это во имя себя и своих детей. Какую бы чушь сейчас ни озвучивал Макрон», — обещает она.

Как видим, тут все — от открытой русофобии до совершеннейшего непонимания реального места РА в мире. Ну а то, что в Армении даже не хотят узнать у НАТО, а есть ли вообще у Альянса планы касательно РА, это бесплатный бонус к общей картине потрясающей неадекватности армянских СМИ, глядя на которую и хочется спросить — что они там курят?