Федеральное бюро расследований проверяет действия 45-го президента США Дональда Трампа по поводу нарушения закона о шпионаже и других правонарушений, что угрожает ему штрафом или заключением.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico, в распоряжении которого оказался ордер на обыск имения Трампа.

Согласно ему, федеральные правоохранительные органы подозревают Трампа в изъятии или разрушении документов, препятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.

«Осуждение по этим статьям может обернуться тюрьмой или штрафом», — отмечает Politico и добавляет, что ордер свидетельствует о «чрезвычайной угрозе национальной безопасности, которую, по мнению федерального расследования, составляют утерянные документы».

Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были «не просто беспрецедентными, но и ненужными – а теперь они распространяют ложь и намеки, чтобы исключить тот факт, что власть ополчилась против своего главного политического оппонента».