Власти Грузии возложили ответственность за «развязывание войны 2008 года» на бывшего президента Михаила Саакашвили, отбывающего сейчас многолетнее тюремное заключение. Это следует из доклада специальной парламентской комиссии по «расследованию преступлений режима Саакашвили». В правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) дали понять, что теперь экс-президента могут судить за «измену родине». Кроме того, власти планируют добиться запрета его партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

О «преступлениях режима Саакашвили» подробно рассказано в заключении специальной следственной комиссии парламента, которая работала в течение шести месяцев. Утром во вторник, 2 сентября, сотрудники аппарата законодательного органа раздали депутатам от ГМ 460-страничный том «Заключение комиссии». Оппозиционных законодателей сейчас в парламенте нет: после выборов 26 октября 2024 года они отказались от мандатов, назвав голосование «полностью сфальсифицированной спецоперацией российской ФСБ».

Значительная часть доклада посвящена нарушению прав человека во время правления президента Саакашвили и ЕНД в 2004–2012 годах.

Ключевыми же лидеры ГМ сочли те главы, которые посвящены пятидневной войне 2008 года.

По делу о пятидневной войне против Михаила Саакашвили может быть возбуждено новое, уже шестое уголовное дело. На этот раз, как заверил председатель парламента Шалва Папуашвили, за «измену родине», что может грозить пожизненным заключением.

Экс-президент Саакашвили сейчас отбывает срок в 12 лет 6 месяцев заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий, а также растрату госсредств. Если ориентироваться на уже вступившие в силу приговоры, то он сможет выйти на свободу 1 апреля 2034 года.