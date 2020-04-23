Рамиль Гулиев: «Для меня приоритетным является сохранение титула чемпиона Европы»

Турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев считает, что чемпионат Европы может быть проведен в августе, передает azerisport.com.

«Если будет рискованная ситуация, никто не позовет нас в Париж. Они дали нам такую информацию. Если он и состоится, то все будет очень продумано – никто не сможет выйти на улицу. Только отель и стадион. Дежурный персонал будет минимальным. Я считаю, что чемпионат Европы состоится в августе. Для меня приоритетным является сохранение титула чемпиона Европы», — сказал он.

Также Гулиев признался, что в прошлом году испытывал неприятные симптомы. «Мне было не по себе, когда я приехал из Дохи. После Катара мы поехали на турнир в Японию, а затем я поехал в Китай. После поездки в Китай мне стало плохо. Я связался с оргкомитетом, чувствовал вирус в моем теле». Мне сказали, что лекарства от этого вируса не было, и что мне следует подождать. Мне становилось хуже с каждым днем. У меня было 38,5-39 градусов температуры. Мне пришлось использовать антибиотики в этом процессе. У меня были трудности в тренировках из-за них».

Гулиев заявил, что после переноса Олимпиады они опробовали новую рабочую систему со своим тренером: «Мы обновили нашу программу тренировок и сейчас пытаемся. Мы делаем работу немного по-другому. Мы посмотрим на результат в августе».

29-летний спортсмен, говорит, что самым трудным решением, которое он принял в своей карьере, была смена гражданства с азербайджанского на турецкое. (официальная страница Sabah на Instagram)