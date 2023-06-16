Клубная жизнь Баку не стоит на месте. Более того, сегодня эту культуру с успехом продвигают некоторые музыканты, и один из них — известный азербайджанский диджей и музыкальный продюсер RAFO.

Его треки хорошо узнаваемы на популярных мировых платформах и стриминговых сервисах, что выделяет RAFO от многих других музыкантов данного жанра. Безусловно, RAFO пишет новую историю в клубной культуре Азербайджана.

В интервью # RAFO рассказывает о том, что его мотивирует и о том, как меняются клубная жизнь и клабберы нашей столицы:

— На заре карьеры, говоря о мечтах, вы упоминали о собственной студии и клубе. Сегодня у вас уже есть свой лейбл. Как диджеинг изменил вашу жизнь?

— Диджеинг является основной и ведущей частью моей жизни. Я всегда либо пишу, либо играю музыку, это всё связано с моей жизнью напрямую. Да, у меня уже есть собственный лейбл Moon Din Records. Его я открыл как год и уже есть успехи как местных, так и зарубежных артистов. Буду усердно работать, чтобы поднять его на мировой уровень. Я очень люблю свою работу и не представляю себя в чём-то другом.

— А как с тех пор изменилась клубная жизнь Баку? Чего нам не хватает, и что, напротив, отличает нас от других?

— Клубная жизнь в Баку изменилась, но она меняется очень медленными шагами. Многие не любят новшества в музыке, они могут слушать и танцевать под одно и то же каждые выходные на протяжении долгих лет. Да, конечно, есть места, есть ребята диджеи, которые стараются играть и преподносить новую музыку, но и они сталкиваются с этой проблемой, когда публика реагирует только на изъезженные треки. Нам ещё рано говорить о клубной жизни, как в других странах, и о клубной культуре в целом, но всё идёт в лучшую сторону.

— Много ли в Баку клубов, где хочется не просто зарабатывать, а играть, растворяться в музыке?

— К сожалению таких клубов очень мало. Чтобы наслаждаться игрой, за пультом нужна и важна публика, для которой ты играешь и которой ты передаешь свою энергию. Но у нас, как я сказал до этого, публика очень медленно развивается, и приходится играть часто одно и то же, а от этого диджей точно не растворится в музыке за пультом (улыбается). Поэтому и диджеи у нас, к сожалению, очень медленно развиваются.

— В Баку появилось много диджеев девушек. Вас такая тенденция радует?

— Конечно, радует. Особенно, когда они играют качественную хорошую музыку.

— Ваши треки сегодня звучат на мировых радиостанциях и музыкальных платформах. Каково это, ощущать себя частью глобальной индустрии клубной музыки?

— Для меня очень важно и приятно, что мои треки оценивают такие крупные лейблы, как Wired, где, кстати, вышел мой трек Macenne. Он попал в ТОП — 100 в жанре Afro House на самой популярной музыкальной площадке Beatport. Также мой трек Every Day в первый же день релиза оказался на 12 месте в чарте BEAT NEW AFRO HOUSE:SEPTEMBER на Beatport, который вышел на моём же лейбле. А в апреле мой трек Love Nature оценили как TOP — 100 продаваемых треков на лейблах электронной музыки Proton. Это для меня тоже большая награда.

— Для вас что главное в профессии?

— Для меня главное — никогда не сдаваться и любить свою работу. Трудностей может быть много, главное усердно работать. Нужно понимать, что всё не приходит сразу…