«Да, скифы мы! Да, азиаты мы!» — кажется, так говорится в известном стихотворении Блока «Скифы».

Александр Блок был одним из самых ярких представителей «серебряной эпохи» русской поэзии. Первую русскую буржуазную, даже октябрьскую революцию (на самом деле, переворота!) большевиков он воспринял сперва с большим оптимизмом, даже сравнивал их с «ранним христианским движением» (известная поема «12», которую в советское время проходили в школе!), но потом понял, что глубоко ошибся и сказал, что большевики выпили меня, как самогон, и через пару лет умер…

Автор, как простой читатель, любитель литературы много размышлял над одним вопросом: почему коммунисты-большевики уничтожили, истребили так много литераторов – поэтов, писателей и филологов-критиков?

Убедительного ответа у меня на этот вопрос нет. Могу лишь сказать, что еще в школьные годы как-то, совсем случайно прочел слова одного известного иностранного поэта: «…когда правители понимают поэтов, сразу же отправляют их на виселицу»!

А в этом контексте Александр Блок вовсе не был первым или последним русским поэтом.

Автор поэмы «Ленин» (наверное, это было его самым слабым произведением) Маяковский покончил жизнь самоубийством, так же поступили Есенин и Марина Цветаева.

Анна Ахматова пережила самые тяжкие испытания: мужа расстреляли (хотя этот человек предпочел быть казненным офицером, чем помилованным поэтом), арестовали сына!

Мандельштам был расстрелян в 37-м! Остался только Пастернак, которого большевики «выпили» чуть позже, в конце пятидесятых – так завершилась еще одна эпоха русской поэзии…

Вновь спрашивается: почему? По той простой причине, что большевистская элита, особенно сам Сталин, как бы парадоксально это не звучало, хорошо понимали их.

Что же тут хочется сказать? В разное время в своих самых различных статьях я часто обращался к другому русскому писателю — М. Булгакову.

Последние предложения «Белой гвардии» были для меня чуть ли не своеобразным манифестом. Думается, о фильмах «Бег» или же «Собачье сердце» говорить не стоит!

Его известный роман («Мастер и Маргарита») я прочел два раза: на русском и азербайджанском языках, но, признаюсь, что многое так и не понял. Сколько комментариев я прочел к этому роману! Один русский критик уверял, что Булгаков написал это сочинение под действием наркотиков. Другой русский «конспиролог» утверждал, что якобы в то время в Москве на самом же деле, происходили очень загадочные процессы…

Тут хочется сделать одно совсем небольшое отступление. Те же самые чувства я испытал касательно фильмов Андрея Тарковского. В годы перестройки почти во всех кинотеатрах Москвы показывали его фильмы. Можно сказать, что тогда мы просмотрели почти все его фильмы, но, многое из них так и не поняли…

Вернемся к Булгакову. Знаете, что интересно? Сталин всего один раз прочел рукопись его романа и сразу запретил его, т.е. в отличие от нас он сразу же понял его, и роман вышел только после смерти «великого вождя», но в сильно отредактированном варианте.

Да, таким страшным человеком был товарищ Коба. Согласно некоторым источникам, этот человек, который даже не закончил духовную семинарию, каждый день читал, как минимум, 300-400 страниц и фактически являлся главным цензором страны…

В Москве, в студенческие годы, у нас был один преподаватель по истории КПСС – грузин по национальности, Алексей Чиковани…

Как-то один из наших товарищей по группе, выступая на семинаре по истории, затронул отношение Ленина к Сталину.

В его словах что-то не понравилось нашему преподавателя и тот, грубо перебив нашего товарища, сам наизусть высказал известную характеристику Ленина о Сталине. Потом почувствовав напряженность в аудитории, добавил: «Да, Сталин сам все контролировал, даже читал детскую литературу, в том числе, и детский журнал «Мурзилку»…

Было ли это единственной особенностью в отношении большевиков к литературе?

К сожалению, нет. В советские годы писали, что якобы Ленин, прочитав рассказ А. Чехова (величайший русский писатель-эстет!) «Палата номер шесть», не смог остаться в квартире, вышел в город прогуляться, чтобы как-то забыться — успокоиться…

Было ли так? Теперь никто не может подтвердить это. Но прошли годы, и В. Ленин сам установил в России более страшную «палату». Вот этот факт, который уже никто не может отрицать: ведь недаром говорят, этот мир превращают в ад те, которые хотят сделать из него «рай».

Самым страшным является то, что подобные попытки продолжаются и по сей день: очередной «рай» пытается создать господин Путин, и не только в России, а на всем постсоветском пространстве.

На днях прочел очередное «пророчество» «главного геополитика» А. Дугина: Россия еще 50-60 лет будет вести войну! Невольно думается: Господи, этот человек философ-политолог или же больной маньяк? Почему же Россия должна продолжать войны?

Может быть русским своей территории, «жизненного пространства» не хватает? Ведь есть страны, территории которых в сотни раз меньше, чем российская. Но они имеют гораздо большую и сильную экономику, чем Россия! Плюс, их население в сотни раз больше сыто и свободно, чем русские. Может, стоит подумать и об этом?..

Где демократы, «западники» (в условном смысле: речь идет о системе политических и экономических ценностей!) этой страны, куда они исчезли? Даже Ельцин, которого называли «царем Борисом», обвиняли чуть ли не в «алкоголизме», выступил против, когда В.Путин гимн СССР сделал гимном новой России.

Если не ошибаемся, тот же Борис Ельцин сместил с поста премьер-министра бывшего разведчика Е. Примакова, которого команда Путина теперь называет «государственным мужем», сказав, что страх перед бывшими парткомами только — только покидает людей, и он, как президент, не может вернуть страну в прошлое…

Даже Горбачев не раз выражал свое негативное отношение к некоторым аспектам политики Путина. Что происходит теперь? Да, был Навальный, который умер при весьма загадочных обстоятельствах! Против Бориса Немцова было совершено покушение, он тоже был убит! Кто стоит за этими «смертельными» загадками? Неужели, надежды больше нет?..

Политика весьма сложное и трудное занятие. Но что же происходит с русскими?

Кажется, у них есть даже свой диссидент, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Неужели русский народ больше не в состоянии творить своих новых политических лидеров?

Ведь в этом деле у них есть огромный опыт: Россию всегда считали страной великих революционеров и революций. Даже двести лет назад были «декабристы», которые зная, что проиграли, все равно, не отступили от своих планов и намерений, продолжали требовать конституцию для своей страны…

Когда смотришь на А. Дугина, невольно вспоминается поп-мошенник Распутин, который добившись доверия царской семьи начал вмешиваться в политику (а порою управлять ею!) огромной страны…

В самом начале вспомнили строки Блока. К сожалению, и русская интеллигенция до сих пор не определилась. Такое впечатление, что Путин исполняет желание и, в том числе Блока, собрав вокруг себя «узкоглазых азиатов» собирается совершить поход на Запад. А самое страшое знаете что? Невольно возникает такой вопрос: Господи, неужели, этот человек еще 40 — 50 лет собирается оставаться у власти?..

Виноват и Запад. Уже на сто процентов доказано участие северокорейских солдат на украинском фронте. А до этого было известно, что Россию артиллерийскими снарядами снабжает именно Северная Корея, т.е. Путин фактически создал международный фронт против Украины, мало того, заявляется, что якобы существует специальное соглашение между Россией и Северной Кореей. Куда смотрит Запад?

Они ссылаются на то, что Киев еще не является членом НАТО и поэтому действие известной статьи на него не распространяется.

Мы точно не знаем: когда НАТО приняло решение о военном вмешательстве в югославский конфликт, разве были некоторые субъекты этой федерации членами НАТО?..

В советские годы один из американских министров обороны, пережив от полученных сведений — информаций психическую травму, выбросился из окна, крикнув: «Русские наступают!»

Теперь же президент Дональд Трамп ведет себя таким образом, как будто, Путин является самым конструктивным политиком мира. Пусть. Но, иногда возникает такое ощущение, что постепенно мир погружается в новую «чуму», как это было в свое время описано А. Камю в его известном романе…

Нет, мы вовсе не против Азии. Не знаю, как в свое время были систематизированы известным культурологом-историком Арнольдом Тойнби различные цивилизации мира – кажется, у него их было больше двадцати.

А так, никто не может отрицать, что такие страны, как Китай, Индия, Япония и др. являются отдельной цивилизацией. Мусульманский мир тоже есть большая цивилизация. Другой же огромной цивилизацией является иудео-христианский мир. Разве красота мира не заключается в их единстве?..

Иногда хочется идентифицировать самого себя в культурном плане и спросить: кто же ты?

Ответ у меня один: тюрок-мусульманин с европейским образованием и мышлением. Разве это не свидетельствует о синтезе самых различных цивилизаций?..

Теперь и у нас многие стараются оппонировать Западу, но, давайте не забудем цвета нашего национального флага.

Если не ошибаюсь, один из трех элементов известной триады Али бека Гусейнзаде была именно Европа, т.е. европеизация. Теперь это называется и трактуется, как модернизм. Пусть! И мы согласны с этим, потому что мы должны идентифицировать себя не с каким –то регионом или географией, а системой политических, экономических и культурных ценностей, потому что даже Европа может пережить взлеты и падения…

Но пока, когда речь идет о настоящем модернизме, все сразу вспоминают Запад. Поэтому нам не стоит торопиться при выборе идеологических ориентиров…

Что касается России, иногда и меня спрашивают: неужели, ты так сильно не любишь Россию?

Отвечаю: как я могу не любить Россию, если многим хорошим в своем характере в первую очередь, обязан ей! Как же я могу не любить Россию, если даже свое первое европейское образование получил в этой стране!

Проблема в том, что как будто никогда самой России не было: раньше была Россия Романовых, потом пришла очередь советской России, теперь же на сцене другая, путинская Россия.

Первые две из них уже прошлое, т.е. история: да, было много хорошего и плохого. Но, все это уже прошлое.

Можно было подумать, что теперь все кардинально изменится и все будет более цивилизованно.

Но, увы! Для всего постсоветского пространства возникла новая проблема: путинская Россия. Как же нам любить ее? Ведь, теперь двадцать первый век, и колониализм считается варварством, и даже бескультурьем…