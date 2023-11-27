Ряд сайтов правительственных учреждений в Казахстане перестали работать.

Как передает #, об этом сообщает Kazinform.

При этом отмечается, что сайт президента страны — Акорда работает.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что ведутся работы по восстановлению сайтов.

«В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов Gov.kz. Ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время сайт будет доступен», – отметили в пресс-службе.