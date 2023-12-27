Министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич объявил о решении ликвидировать в стране государственные телеканал, радио и информационное агентство. Об этом сообщает Polsat News.

«Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»)», — отметил глава минкульта страны.

По словам Сенкевича, это связано с решением президента Анджея Дуды приостановить финансирование государственных СМИ.

Министр уточнил, что в сложившейся ситуации ликвидация государственных медиа позволит обеспечить дальнейшую работу компаний в будущем, но сначала нужно будет провести «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

Руководитель президентской канцелярии Гражина Игначак-Бандых сообщала, что Дуда внес в сейм Польши свой проект госрасходов на 2024 год. Глава государства заблокировал в нем выделение 3 млрд злотых (около $750 млн) на нужды гостелеканала Telewizja Polska.