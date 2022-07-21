За неделю до старта Всемирной Шахматной Олимпиады сборная Азербайджана осталась без одного из своих лидеров Теймура Раджабова.

Azerisport.com сообщал о возможности отказа еще 12 июля, но теперь уже точно известно, что Раджабов не будет играть за «милли». Ранее Раджабов из-за состояния здоровья снялся с международного турнира «Road to Miami», не сыграв в шестом туре. И в национальной федерации не дали точной информации о том, сыграет ли он на Олимпиаде. Но и тогда было известно, что Раджабов занят собой, и не желает помогать сборной Азербайджану.

Товарищ Раджабова по команде Васиф Дурарбейли подтвердил эту информацию. Он осудил Раджабова за этот шаг: «Для того, чтобы не было проблем с товарищем по команде, я долгое время избегал писать на эту тему. А что если Теймур Раджабов передумает и станет играть за сборную, но этого не произошло. Мы скоро узнаем, чем он это объяснит».

Отметим, что уже известен шахматист, который заменит Раджабова на Олимпиаде. Вместо 35-летнего гроссмейстера будет играть Ниджат Абасов, который должен отправиться в Индию в качестве капитана. Вместе с ним в команде выступят Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Васиф Дурарбейли.