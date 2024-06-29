Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов продолжает выступление на турнире «Шахматные звезды» в Москве.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день рапид-турнира он обыграл Екатерину Лагно, далее сыграл вничью с чемпионкой мира Хоу Ифань, а затем заключил мир с Сергеем Карякиным.

Раджабов набрал 4 очка и обосновался на втором месте, опережая по дополнительным показателям Раунака Садвани (Индия) и Евгения Томашевского (Россия). Теймур на полтора балла отстает от другого хозяина доски Владислава Артемьева.