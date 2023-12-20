В Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов, сообщает #.

Организаторы турнира – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральным партнером турнира выступил «Тинькофф».

Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей прошел на территории Большой спортивной арены «Лужники».

В заключительном блицтурнире Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 12 очков, Александр Грищук – 11,5, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов – 10, Сергей Карякин – 9,5, Евгений Томашевский – 9, Эрнесто Инаркиев – 8, Франсиско Вальехо – 7,5, Екатерина Лагно – 7, Александра Горячкина – 3,5 очка.

По итогам двух этапов турнира (рапид + блиц) на 10 месте оказалась Екатерина Лагно, 9 место у Александры Горячкиной, на 8 месте Эрнесто Инаркиев, 7 место занял Сергей Карякин, 6 место — Франсиско Вальехо, 5 место у Теймура Раджабова, на 4 месте – Евгений Томашевский. На 3 месте оказался Раунак Садхвани, 2 место у Александра Грищука.

Победителем турнира «Шахматные звезды – 2023» во второй раз за историю турнира стал Владислав Артемьев.

«Я очень рад, что мне удалось выиграть в этом турнире, хотя победа далась нелегко – до последней партии не было понятно, кто станет чемпионом. За три турнира «Шахматные звезды» мне удалось изучить основных соперников: я понимал, что будет серьезная борьба, но шансы на победу есть. Я был победителем первого турнира и счастлив выиграть снова. Большое спасибо организатором за такую возможность и всем гроссмейстерам за интереснейшие игры!», — поделился победитель турнира, один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира Владислав Артемьев.

Проект «Шахматные звезды» традиционно особое внимание уделяет работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего.

Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS была организована серия отборочных турниров для детей от 5 до 15 лет – на этот раз в детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов. Впервые в истории турнира детские отборочные проходили не только на площадках, но и онлайн: победителям организаторы обеспечили перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве.

120 лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире «Шахматные звезды 3.0», где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале были определены победители в четырех возрастных группах. Награждение проводилось по итогам двоеборья, считались суммарные места по двум дисциплинам – быстрым шахматам и блицу.

Подробные результаты турнира представлены на официальном сайте: https://chessstars.ru/

Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира прошли в ресторане Chin-Chin (проект Restaurant by Emin Agalarov).

«С каждым новым турниром мы повышаем планку и стремимся к большему. На этот раз в “Шахматных звездах” приняло участие рекордное количество юных спортсменов – это дети из самых разных городов страны, которые хотят достичь успеха в шахматном спорте. В итоге в финал вышли 120 будущих шахматных звезд! Большое спасибо и молодым шахматистам, и замечательным гроссмейстерам за неподдельный интерес к нашему турниру», – отметила директор по маркетингу и медиа компании-организатора Agalarov Development Елена Петрова.

«В первую очередь я хотел бы поздравить всех наших молодых спортсменов. Они показали высочайший уровень мастерства, и для них это действительно большой праздник шахмат и спорта. Благодарим всех наших партнеров, которые третий год подряд вместе с нами делают этот турнир на высочайшем уровне. И хочу отметить, что мы начинаем готовиться к следующим соревнованиям и в следующем году уже запланировали несколько турниров «Шахматных Звезд»», — рассказал генеральный директор компании-организатора «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.