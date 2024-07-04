Один из самых титулованных шахматистов мира, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов занял второе место на Международном турнире по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0», который уже в четвертый раз приняла столица России, сообщает #.

Финальную партию полуфиналист чемпионата мира-2004, обладатель Кубка мира-2019 уступил россиянину Владиславу Артемьеву, который, в итоге, стал победителем в третий раз за историю турнира.

По результатам турнира 10 место заняла Екатерина Лагно, на 9 месте – Валентина Гунина, на 8 месте оказалась Александра Горячкина, 7 место – у гроссмейстера из Китая Хоу Ифань, 6 место занял Евгений Томашевский, 5 место у гроссмейстера из Ирана Амина Табатабаи, на 4 месте оказался Сергей Карякин, на 3 месте – индийский спортсмен Раунак Садхвани.

Общий призовой фонд турнира составил 15 000 000 рублей.

«Шахматные звезды» – один из самых крупных и популярных международных турниров по шахматам последних лет. Турнир проходит с 2022 года.

С каждым годом проект развивается все стремительнее: в качестве новых участников турнира приглашаются известные мировые гроссмейстеры, а молодым спортсменам предоставляется возможность заявить о себе на весь мир.

Организатором Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» является компания «Новые шахматы». Партнером выступил Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку.

В рамках проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего.

Миссия турнира – поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков в шахматы. Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей прошли в разных городах России — 10 юных финалистов приняли участие в турнире «Шахматные звезды», где параллельно с гроссмейстерами боролись за победу.

Сейчас Раджабов нацелен на Всемирную шахматную олимпиаду-2024, которая пройдет с 10 по 23 сентября в Будапеште.

Говоря о фаворитах предстоящего турнира, он называет Индию и США:

«У обеих сборных по четыре человека имеют 2700+, плюс запасной тоже из элиты. У нас тоже был момент, когда у трех игроков было 2700+, а однажды мы играли, когда сразу три представителя Азербайджана были в топ-10. Для маленькой страны это невероятно. В этом году нам будет тяжелее, но постараемся побороться. Очень важен будет фактор удачи», — заявил азербайджанский гроссмейстер.

Также он отнес к фаворитам Китай, который, как отметил, будет претендовать на медали в любом составе.

«То же самое можно было сказать и про Россию, если бы она играла на Олимпиаде в Венгрии», — заметил Раджабов.