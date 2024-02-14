В поствоенный период мы продемонстрировали свою принципиальную позицию по всем вопросам. Было заявлено, что армянская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что со временем мы вновь стали свидетелями очередных территориальных претензий к нам, и они снова не желают отказываться от своих грязных дел, глава государства отметил: «Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства».