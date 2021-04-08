Qadin Fest: Впервые в Баку пройдет онлайн фестиваль для женщин

Впервые в Баку на онлайн-платформе 6, 7 и 8 мая пройдет фестиваль для женщин Qadin Fest.

Как сообщили # организаторы проекта, участие в мероприятии — бесплатное. На цифровой площадке фестиваля qadinfest.az в течение всех фестивальных дней участников и гостей ждет насыщенная и разнообразная программа и выступление известных местных и иностранных спикеров.

Специалисты будут обсуждать с участницами фестиваля актуальные темы, касающиеся самых разных сфер жизни, обсудят роль женщины в культуре, науке, искусстве и музыке.

Помимо этого, участницы узнают много полезной информации о современной косметологии, здоровом питании, о влияние спорта на женское здоровье. Здесь же, в режиме онлайн известные тренеры и инструкторы проведут мастер классы по йоге, зумбе, пилатесу и т.д.

Среди спикеров фестиваля — инструктор по хатха-йоге и тренер по пилатесу Вафа Аскерова, психологи Фидан Низамова, Азад Багиров, гинеколог Хаяла Исмаилова, автор книги «Сила женщины» Гюлья Алиева, турецкая писательница Нилгюн Бодур, педиатр Нармин Маммедова, диетолог Лейла Гадирова, коуч курса «Жизнь и Мотивация» Ханым Гасанова, создатель популярного кулинарного сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде и др.

Организаторы фестиваля позаботились и о детях, для которых в рамках фестиваля также будут организованы мастер-классы. Кроме того, во время фестиваля в онлайн формате и при участии популярных handmade мастеров можно будет приобрести изделия ручной работы и прочую продукцию. Ожидается участие популярных исполнителей, которые порадуют онлайн аудиторию фестиваля исполнением своих хитов ежедневно ближе к завершению каждого фестивального дня.