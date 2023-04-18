Правительство Германии сообщило о доставке систем ПВО Patriot и ракет к ним в Украину в еженедельном отчете об отправленной и планируемой военной помощи Украине.

Также за неделю ФРГ передала Украине 16 грузовиков Zetros и два автомобиля для погранслужбы. Всего в Украину попало 76 грузовиков Zetros и 124 машины погранохраны.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Patriot американского производства появятся в Украине после Пасхи.

30 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил о завершении подготовки 65 военных ВСУ к использованию ЗРК Patriot. По словам Райдера, США подготовили к настоящему времени около 7 тысяч военнослужащих Украины, а американские союзники (26 стран) — более 11 тысяч.