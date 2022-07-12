Президент России Владимир Путин своим указом заменил название должности Рустама Минниханова с «президента» на «главу» Татарстана — указ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.Ру.

«Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: глава Республики Татарстан», — указано в документе.

В 2021 году Государственная дума утвердила проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который позволяет губернаторам избираться на два срока и устанавливает единый по всей стране период их пребывания в должности.

Против документа выступали законодатели Татарстана: этот законопроект лишает главу республики титула «президент». В конце октября 2021 года Госсовет Татарстана единогласно выступил против предложенного сенатором Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым варианта документа. Рустам Минниханов заявил, что несмотря на несогласие Татарстана с решением Госдумы, регион будет исполнять закон.