Над городами Казань и Нижнекамск в Татарстане днём в четверг были обнаружены беспилотники. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, а также ASTRA и Baza, публикуя снятые жителями фото и видео.

Согласно сообщениям из Нижнекамска, один из беспилотников предположительно был сбит или взорвался в воздухе, второй, как сообщается, улетел. О каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается, также нет сообщений о том, что стало с беспилотником, замеченным над Казанью.

Минобороны России впоследствии заявило, что над территорией Татарстана был сбит один беспилотник.

Из-за возможной атаки беспилотников в Нижнекамске была проведена эвакуация сотрудников ряда предприятий, это подтвердили в мэрии города. Воздушная тревога звучала в частности над предприятиями «Танеко» и Таиф-НК, эвакуировали также работников «Нижнекамскнефтехима», «Нижнекамскуглерода», «Нижнекамскшины» и нижнекамской ТЭЦ. В Казани эвакуировали сотрудников «Оргсинтеза», пишет Idel.Реалии.

Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска, как утверждается, для обеспечения безопасности полётов. Спустя несколько часов ограничения сняли. (svoboda.org)