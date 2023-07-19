У президента России Владимира Путина не было иного выбора, кроме как договориться с основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным, чтобы положить конец бунту. Таким образом он решил «спасти свою шкуру».

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

«Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина», — сказал он.

По его мнению, если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал «как предатель за завтраком».

«Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, и даже главе МИ-6 трудно попытаться интерпретировать их с точки зрения кто входит, а кто выходит», — добавил он.

Глава МИ-6 заявил, что Пригожин жив и находится на свободе после бунта. Он, как сказал Мур, «плавает вокруг». Однако на Путина явно оказывается внутреннее давление, добавил глава разведки.

«У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров от Москвы, если вы не совсем предсказали, что это должно было случиться. Так что я думаю, что он, вероятно, чувствует некоторое давление», — добавил он.