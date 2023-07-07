Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал Путин в начале совещания.

Он добавил, что до сих пор недружественным странам так и не удалось достичь своих целей, но обсуждать эти вопросы следует, чтобы быть в курсе происходящих событий.