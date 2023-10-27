Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава российского государства Владимир Путин 27 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

«В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совета Безопасности, если будут слова, то в начале мы сделаем их публичными. Остальные встречи носят закрытый характер», — сказал он.

Кроме того, по словам представителя Кремля, у президента запланирована рабочая встреча в Кремле.