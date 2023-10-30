Президент России Владимир Путин сегодня вечером проведет расширенное совещание, в рамках которого затронет и беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин с вечера 29 октября продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события являются результатом действия извне», — отметил Песков.

Он также отметил, что президент также «обсудит в ходе заседания попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».